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    Макгрегор сообщил, что может провести бой на голых кулаках

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор в своих соцсетях сообщил, что в ближайшем будущем может провести поединок на голых кулаках.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Я никого и ничего не боюсь. Если бог прикажет мне подраться без перчаток, то сделаю это. Я знаю, что такое бои на голых кулаках. Поэтому не исключаю варианта поучаствовать в них самому»

    Следующий поединок Макгрегора в UFC назначен против экс-претендента на титул в легком дивизионе Майкла Чендлера. Их бой должен будет состояться в конце лета 2023-го в полусреднем весе.

    В последний раз Конор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда ирландец сломал ногу в первом раунде в бою с Дастином Порье, потерпев поражение техническим нокаутом.

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