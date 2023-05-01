Макгрегор сообщил, что может провести бой на голых кулаках

Экс-чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категорияхв своих соцсетях сообщил, что в ближайшем будущем может провести поединок на голых кулаках.

«Я никого и ничего не боюсь. Если бог прикажет мне подраться без перчаток, то сделаю это. Я знаю, что такое бои на голых кулаках. Поэтому не исключаю варианта поучаствовать в них самому»

Следующий поединок Макгрегора в UFC назначен против экс-претендента на титул в легком дивизионе Майкла Чендлера. Их бой должен будет состояться в конце лета 2023-го в полусреднем весе.

В последний раз Конор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда ирландец сломал ногу в первом раунде в бою с Дастином Порье, потерпев поражение техническим нокаутом.