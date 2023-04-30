Стерлинг: Круз лучший боец в истории легчайшего дивизиона UFC

Обладатель пояса UFC в весовой категории до 61 кг рассказал , кого считает номером один за всю историю их дивизиона.

«По мне Круз лучший боец в истории легчайшего дивизиона UFC. Так говорит его статистика выступлений. Однако, если я сумею ее улучшить, то будет повод для разговоров»

Ямаец завоевал титул в легчайшем дивизионе весной 2021 года. Тогда Алджамейн получил пояс ввиду дисквалификации Петра Яна в титульном поединке.

Далее Стерлинг провел 2 успешных защиты пояса. Он одолел раздельным решением судей Петра Яна в реванше и нокаутировал во втором раунде Ти Джея Диллашоу. Свой следующий бой чемпион проведет 7 мая против Генри Сехудо.