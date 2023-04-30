ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабиньо и Жота«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 18:06
    • «Наполи» не сумел оформить досрочное чемпионство
  • 17:56
    • Гол Фернандеша принес МЮ победу над «Астон Виллой»
  • 17:39
    • Хачанов, Рублев и Зверев пробились в 1/8 финала турнира в Мадриде
  • 17:13
    • Непомнящий проиграл Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону
  • 15:57
    • «Монпелье» в гостях разгромил «Монако» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Тренер Чжилэя: Джойс не сумеет победить Чжана в реванше

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF
    Тренер временного чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBO Чжана Чжилэя Шон Джордж считает, что в реванше с Джо Джойсом вновь победит его подопечный.

    Джо Джойс и Чжан Чжилэй
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джо Джойс и Чжан Чжилэй

    «Джо хороший боец, и его стремление взять реванш понятно. Но он не сумеет победить Чжана в ответном поединке. Для самого Джо еще один бой с Чжилэем может обернуться более громким поражением»

    15 апреля 2023-го Чжан одолел Джо Джойса техническим нокаутом в шестом раунде. Тогда врачи посреди отрезка остановили поединок ввиду многочисленных гематом на лице британца.

    Джойс потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере при 15-ти победах. В активе Чжана Чжилэя 25 выигранных встреч. Также на его счету одно поражение и одна ничья.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Марсель» вторым?
  • «Марсель» — «Осер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Старая Сеньора» вернется на победный путь
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Обойдет ли «Атлетико» «Реал»?
  • «Вальядолид» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.76
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры