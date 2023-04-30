Тренер Чжилэя: Джойс не сумеет победить Чжана в реванше

Тренер временного чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBO считает , что в реванше свновь победит его подопечный.

«Джо хороший боец, и его стремление взять реванш понятно. Но он не сумеет победить Чжана в ответном поединке. Для самого Джо еще один бой с Чжилэем может обернуться более громким поражением»

15 апреля 2023-го Чжан одолел Джо Джойса техническим нокаутом в шестом раунде. Тогда врачи посреди отрезка остановили поединок ввиду многочисленных гематом на лице британца.

Джойс потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере при 15-ти победах. В активе Чжана Чжилэя 25 выигранных встреч. Также на его счету одно поражение и одна ничья.