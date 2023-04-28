Сехудо: Скоро пояс Волкановски будет моим

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем дивизионах намерен отобрать пояс у чемпиона в полулегком весе

«До того момента, когда я вынесу Стерлинга, осталось совсем чуть-чуть. Далее я катком пройдусь по О’Мэлли, а затем подерусь с Волкановски. Скоро пояс Алекса будет моим. Он стоит на моем пути и мешает мне переписывать историю заново»

7 мая на UFC 288 Генри проведет титульный поединок в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга. Для Сехудо это будет первый бой после трехлетней паузы.

Волкановски в своем следующем поединке должен будет встретиться с Яиром Родригезом. Пока что Александр не потерпел ни одного поражения в рамках полулегкого дивизиона UFC.