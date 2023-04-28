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    Тедди Атлас: Уайлдер лучший нокаутер современности

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Роберт Хелениус
    Знаменитый тренер Тедди Атлас рассказал, что думает бывшем чемпионе мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтее Уайлдере.

    Деонтей Уайлдер (слева)
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    Деонтей Уайлдер (слева)

    «Я не могу назвать Деонтея самым лучшим боксером в мире. Однако его финиши просто невероятны. Уайлдер однозначно лучший нокаутер современности»

    За свою карьеру «бронзовый бомбардировщик» провел 46 поединков. На его счету 43 победы, 42 из которых были достигнуты нокаутом, а также 2 поражения и одна ничья.

    В своем последнем поединке Деонтей нокаутировал в первом раунде Роберта Хелениуса. Напомним, что Уайлдер ранее провел 10 успешных защит чемпионского пояса по линии WBC.

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