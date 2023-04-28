Тедди Атлас: Уайлдер лучший нокаутер современности

Знаменитый тренер рассказал , что думает бывшем чемпионе мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC

«Я не могу назвать Деонтея самым лучшим боксером в мире. Однако его финиши просто невероятны. Уайлдер однозначно лучший нокаутер современности»

За свою карьеру «бронзовый бомбардировщик» провел 46 поединков. На его счету 43 победы, 42 из которых были достигнуты нокаутом, а также 2 поражения и одна ничья.

В своем последнем поединке Деонтей нокаутировал в первом раунде Роберта Хелениуса. Напомним, что Уайлдер ранее провел 10 успешных защит чемпионского пояса по линии WBC.