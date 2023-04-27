Тедди Атлас: Павлович даст Джонсу более конкурентный бой, чем Ган

Известный американский тренер боевых искусствреальной угрозой для действующего чемпиона UFC в тяжелом весе

«Сергей даст Джонсу более конкурентный бой, чем Ган. Он обладает всеми необходимыми навыками, а главное, что Павлович психологически готов к этому поединку. Сергей очень серьезный конкурент в стойке для Джонса»

Павлович на данный момент занимает вторую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона UFC и является следующим кандидатом на чемпионский пояс.

В своем предыдущем поединке российский боец нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде. Нынешняя победная серия Сергея составляет 6 выигранных боев кряду.