Дейвисон Фигередо: Я хочу подраться с Брэндоном Ройвалом

Дейвисон Фигередо Фото: globallookpress.com
«Мне очень интересен бой против Кая Кара-Франца. Но, насколько мне известно, у него уже есть соперник. Так что теперь мой взор пал на того, кто недавно отправил в нокаут Матеуса Николау. Я хочу подраться с Брэндоном Ройвалом»
В своем предыдущем поединке Фигередо потерпел поражение от Брендона Морено ввиду остановки врачей по окончании третьего раунда. Тогда бразилец потерял пояс чемпиона в найлегчайшем весе.
На данный момент Дейвисон занимает первую строчку в рейтинге дивизиона до 57 кг. Всего в активе бразильца 21 победа, одна ничья и 3 поражения в смешанных единоборствах.