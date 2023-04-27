Дейвисон Фигередо: Я хочу подраться с Брэндоном Ройвалом

Экс-чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории рассказал , с кем хочет провести свой следующий поединок в промоушене.

«Мне очень интересен бой против Кая Кара-Франца. Но, насколько мне известно, у него уже есть соперник. Так что теперь мой взор пал на того, кто недавно отправил в нокаут Матеуса Николау. Я хочу подраться с Брэндоном Ройвалом»

В своем предыдущем поединке Фигередо потерпел поражение от Брендона Морено ввиду остановки врачей по окончании третьего раунда. Тогда бразилец потерял пояс чемпиона в найлегчайшем весе.

На данный момент Дейвисон занимает первую строчку в рейтинге дивизиона до 57 кг. Всего в активе бразильца 21 победа, одна ничья и 3 поражения в смешанных единоборствах.