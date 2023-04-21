Джошуа дал согласие на поединок с Уайлдером

Британский профессиональный боксер-тяжеловес сообщил , что готов встретиться в следующем поединке с экс-чемпионом по версии WBC

«С большей долей вероятности наш поединок с Уайлдером скоро состоится. Деонтей очень тяжелый соперник. Я уважаю его, как боксера, но верю, что встреча сложится в мою пользу. Я более разносторонний боец в отличии от Деонтея»

Предварительно дата поединка между Уайлдером и Джошуа запланирована на декабрь текущего года. К данному бою британец подходит после победы над Джермейном Франклином единогласным решением судей.

Уайлдер ранее нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде. Всего у американца 43 победы, одна ничья и 2 поражения. В 42-х поединках Деонтей выигрывал досрочно.