Бой Бернса и Мухаммада станет со-главным событием вечера на UFC 288

Глава UFCанонсировал поединок двух топовых полусредневесов. Их бой должен состояться на предстоящем турнире в Нью-Джерси 6 мая.

Ввиду переноса поединка Дариуша и Оливейры противостояние Бернса и Мухаммада станет со-главным событием вечера грядущего ивента.

Напомним, что Гилберт в последний раз выходил в октагон 8 апреля текущего года против Хорхе Масвидаля. Тогда бразилец выиграл единогласным решением судей.

Сейчас Бернс занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона, а его соперник Мухаммад находится на четвертом месте. Всего в активе Гилберта 22 победы и 5 поражений в профессиональной карьере.