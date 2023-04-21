Бой Бернса и Мухаммада станет со-главным событием вечера на UFC 288

Гилберт Бернс Фото: globallookpress.com
Ввиду переноса поединка Дариуша и Оливейры противостояние Бернса и Мухаммада станет со-главным событием вечера грядущего ивента.
Напомним, что Гилберт в последний раз выходил в октагон 8 апреля текущего года против Хорхе Масвидаля. Тогда бразилец выиграл единогласным решением судей.
Сейчас Бернс занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона, а его соперник Мухаммад находится на четвертом месте. Всего в активе Гилберта 22 победы и 5 поражений в профессиональной карьере.