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    Бой Бернса и Мухаммада станет со-главным событием вечера на UFC 288

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    Глава UFC Дана Уайт анонсировал поединок двух топовых полусредневесов Белала Мухаммада и Гилберта Бернса. Их бой должен состояться на предстоящем турнире в Нью-Джерси 6 мая.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    Ввиду переноса поединка Дариуша и Оливейры противостояние Бернса и Мухаммада станет со-главным событием вечера грядущего ивента.

    Напомним, что Гилберт в последний раз выходил в октагон 8 апреля текущего года против Хорхе Масвидаля. Тогда бразилец выиграл единогласным решением судей.

    Сейчас Бернс занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона, а его соперник Мухаммад находится на четвертом месте. Всего в активе Гилберта 22 победы и 5 поражений в профессиональной карьере.

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