Ломаченко считает Дэвиса фаворитом в поединке с Гарсией

Экс-обладатель чемпионского пояса по боксу в легкой категории выбрал своего фаворита в предстоящем титульном поединке с участием

«Я считаю, что Джервонта фаворит в этом поединке. Он очень крупный для легкого веса. Думаю, что пора вводить ограничения насчет восстановления. Такие парни, как Дэвис, набирают слишком веса много перед боем. Габариты и разнообразие — главные факторы в пользу Джервонты. Гарсия односторонний боксер, умеющий хорошо бить только левый хук»

Поединок между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией состоится в ночь с 22 на 23 апреля. На кону их встречи будет стоять титул чемпиона в легком дивизионе по версии WBA.

И Гарсия, и Дэвис еще не потерпели ни одного поражения в профессиональной карьере. На счету Райана 23 победы, у Джервонты 28 выигранных поединков.