Пауло Коста отказался от боя с Яном Блаховичем

Бывший чемпион UFC в полутяжелом дивизионев своих соцсетях сообщил, что бывший претендент на титул в среднем весеотказался от поединка с ним.

«Недавно появился вариант устроить этот бой. Я дал согласие, но Пауло ответил отказом. В итоге наш поединок не состоится. Впрочем, неудивительно. Чтобы вырубить Косту достаточно и бутылки вина»

На данный момент Пауло располагается на пятой строчке в рейтинге среднего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке бразилец единогласным решением судей одолел Люка Рокхолда.

Ян Блахович является третьим номером рейтинга полутяжелой весовой категории. Недавно поляк сообщил, что он может спуститься в средний дивизион.