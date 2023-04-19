Хавьер Мендес: Махачев готов к реваншу с Волкановски

, тренерующий действующего чемпиона UFC в легком весе высказался о потенциальном реванше против австралийского бойца

«Поединок с Александром получился сложнее, чем мы могли ожидать. Волкановски заслужил мое уважение. Он достоин реванша. Махачев готов к ответному поединке с ним. Ислам не бежит от этого боя»

В феврале текущего года Ислам Махачев и Александра Волкановски проводили поединок за титул чемпиона UFC в легком весе. Их встреча продлилась все 5 раундов, а россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Для дагестанца это была первая защита пояса в качестве чемпиона. Всего в активе Ислама Махачева 24 победы и одно поражение в профессиональной карьере.