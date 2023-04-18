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    Майк Тайсон может провести выставочный бой против Эвандера Холифилда

    Бокс/ММА Бокс Эвандер Холифилд Майк Тайсон WBC WBO WBA IBF
    Легендарный американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон сообщил, что может провести выставочный поединок против Эвандера Холифилда.

    Майк Тайсон
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    Майк Тайсон

    «Многие люди хотели бы посмотреть на этот бой. Скорее всего, его организуют в Саудовской Аравии. Мне нравится эта идея. Если будет выгодное предложение, то я согласен драться»

    Ранее Холифилд и Тайсон встречались дважды в профессиональной карьере. Их первый бой проходил в ноябре 1996 года. Тогда Холифилд нокаутировал Тайсона в 11-м раунде.

    Реванш состоялся в июне 1997-го. В ответном поединке Майк укусил оппонента за ухо, за что был дисквалифицирован. Всего на счету Тайсона 50 побед и 6 поражений в профессиональной карьере.

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