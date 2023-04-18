Майк Тайсон может провести выставочный бой против Эвандера Холифилда

Легендарный американский боксер-тяжеловес сообщил , что может провести выставочный поединок против

«Многие люди хотели бы посмотреть на этот бой. Скорее всего, его организуют в Саудовской Аравии. Мне нравится эта идея. Если будет выгодное предложение, то я согласен драться»

Ранее Холифилд и Тайсон встречались дважды в профессиональной карьере. Их первый бой проходил в ноябре 1996 года. Тогда Холифилд нокаутировал Тайсона в 11-м раунде.

Реванш состоялся в июне 1997-го. В ответном поединке Майк укусил оппонента за ухо, за что был дисквалифицирован. Всего на счету Тайсона 50 побед и 6 поражений в профессиональной карьере.