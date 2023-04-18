Холлоуэй поднялся в рейтинге Р4Р на 2 позиции, после победы над Алленом

По окончании турнира по ММА в Канзас-Сити в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий произошли очередные изменения.

Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй благодаря победе над Арнольдом Алленом единогласным решением судей поднялся в списке вне зависимости от весовых категорий с 15-й на 13-ю строчку.

Также по одной позиции потеряли Камару Усман и Алекс Перейра. «Нигерийский кошмар» опустился на седьмое место. Перейра после поражения нокаутом от Адесаньи теперь занимает десятую строчку.

Напомним, что лидером Р4Р по-прежнему является действующий чемпион тяжелого дивизион Джон Джонс. Американец забрал первую строчку рейтинга после победы над Сирилом Ганом на UFC 285.