Майк Тайсон: Бенавидес заслуживает поединка с Биволом

Легендарный американский боксер рассказал , с кем должен провести следующий поединок временный чемпион по версии WBC во втором среднем весе

«Сауль Альварес будет ждать того момента, когда Бенавидес пройдет свой пик. Думаю, что он вообще никогда не подерется с Дэвидом. Почему бы тогда не устроить Бенавидесу поединок с Биволом? Он заслуживает боя против Дмитрия в полутяжелом весе. Таких парней, как Дэвид, часто заставляют ждать больших поединков»

25 марта 2023 года Бенавидес одолел единогласным решением судей Калеба Планта. Для американского боксера эта победа стала 27-й в профессиональной карьере.

Как и Бивол, Бенавидес еще не потерпел ни одного поражения. В активе Дмитрия 21 выигранных поединок. Сейчас россиянину принадлежит чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super.