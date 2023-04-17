Майк Тайсон: Бенавидес заслуживает поединка с Биволом

Дэвид Бенавидес Фото: globallookpress.com
«Сауль Альварес будет ждать того момента, когда Бенавидес пройдет свой пик. Думаю, что он вообще никогда не подерется с Дэвидом. Почему бы тогда не устроить Бенавидесу поединок с Биволом? Он заслуживает боя против Дмитрия в полутяжелом весе. Таких парней, как Дэвид, часто заставляют ждать больших поединков»
25 марта 2023 года Бенавидес одолел единогласным решением судей Калеба Планта. Для американского боксера эта победа стала 27-й в профессиональной карьере.
Как и Бивол, Бенавидес еще не потерпел ни одного поражения. В активе Дмитрия 21 выигранных поединок. Сейчас россиянину принадлежит чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super.