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    Майк Тайсон: Бенавидес заслуживает поединка с Биволом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Сборная России
    Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал, с кем должен провести следующий поединок временный чемпион по версии WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес.

    Дэвид Бенавидес
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    Дэвид Бенавидес

    «Сауль Альварес будет ждать того момента, когда Бенавидес пройдет свой пик. Думаю, что он вообще никогда не подерется с Дэвидом. Почему бы тогда не устроить Бенавидесу поединок с Биволом? Он заслуживает боя против Дмитрия в полутяжелом весе. Таких парней, как Дэвид, часто заставляют ждать больших поединков»

    25 марта 2023 года Бенавидес одолел единогласным решением судей Калеба Планта. Для американского боксера эта победа стала 27-й в профессиональной карьере.

    Как и Бивол, Бенавидес еще не потерпел ни одного поражения. В активе Дмитрия 21 выигранных поединок. Сейчас россиянину принадлежит чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super.

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