Мовсар Евлоев вызвал Арнольда Аллена на поединок

Десятый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFCв соцсетях рассказал, с кем намерен подраться после поединка с

«После того, как я прикончу Брайса Митчелла, мне бы хотелось подраться с Арнольдом Алленом. Он не сможет бегать от меня вечно. Мы обязательно встретимся в клетке. Советую ему начинать тренироваться за несколько месяцев до начала нашего поединка»

Накануне Арнольд Аллен потерпел первое поражение в UFC. На прошедшем турнире в Канзас-Сити британец уступил единогласным решением судей Максу Холлоуэю в формате пятираундового поединка.

Сейчас Аллен занимает четвертую строчку в рейтинге полулегковесов. До поражения от Холлоуэя англичанин шел на серии из десяти выигранных поединков кряду.