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    Волкановски: Холлоуэй в поединке с Алленом показал высочайший бойцовский IQ

    Бокс/ММА ММА UFC
    Действующий чемпион в полулегком дивизионе UFC Александр Волкановски прокомментировал в соцсетях очный поединок между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Это был очень конкурентный и жесткий поединок. Арнольд и Макс устроили шоу. Они оба отлично выступили, но Холлоуэй показал высочайший бойцовский IQ»

    Бой между Холлоуэем и Арнольдом на прошедшем турнире в Канзас-Сити стал главным событием вечера. Встреча продлилась все 5 раундов, а победу единогласным решением судей одержал Макс.

    Напомним, что 31-летний американец является экс-чемпионом промоушена в полулегком весе. Всего на счету Холлоуэя 24 выигранных поединка и 7 поражений в смешанных единоборствах.

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