Волкановски: Холлоуэй в поединке с Алленом показал высочайший бойцовский IQ

Действующий чемпион в полулегком дивизионе UFCпрокомментировал в соцсетях очный поединок между

«Это был очень конкурентный и жесткий поединок. Арнольд и Макс устроили шоу. Они оба отлично выступили, но Холлоуэй показал высочайший бойцовский IQ»

Бой между Холлоуэем и Арнольдом на прошедшем турнире в Канзас-Сити стал главным событием вечера. Встреча продлилась все 5 раундов, а победу единогласным решением судей одержал Макс.

Напомним, что 31-летний американец является экс-чемпионом промоушена в полулегком весе. Всего на счету Холлоуэя 24 выигранных поединка и 7 поражений в смешанных единоборствах.