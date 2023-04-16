Джон Джонс: Бой с Миочичем будет последним в моей карьере

Действующий чемпион UFC в тяжелом дивизионев своих соцсетях сообщил, что после поединка созавершит профессиональную карьеру.

«Это будет последний бой для меня. Я бы хотел подраться с Миочичем в своем родном штате. Хочу доминировать в поединке над Стипе у себя дома»

Потенциальный поединок Миочича и Джонса должен состояться в июле текущего года. Для «Костяного» это будет первая защита чемпионского пояса в тяжелом дивизионе.

Всего в активе 35-летнего американца 28 поединков в профессиональной карьере. На его счету 27 побед и одно поражение. В предыдущем бою Джон Джонс одолел сабмишном в первом раунде Сирила Гана.