Поединок Армана Царукяна и Ренато Мойкано на UFC Vegas 73 отменен

Представители UFC сообщили об отмене поединка между, который должен был состояться 30 апреля на турнире в Лас-Вегасе.

Известно, что бразилец получил травму на тренировке и решил сняться с боя. Сейчас руководство организации подбирает Арману нового соперника.

Российско-армянский боец на данный момент занимает восьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC, Мойкано располагается на 13-й позиции. В предыдущем поединке Царукян одолел единогласным решением судей Дамира Исмагулова.

Всего в активе Армана 22 поединка в профессиональной карьере. На его счету 19 побед и 3 поражения. В UFC Царукян выступает с апреля 2019 года.