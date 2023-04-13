Роберт Уиттакер: Я отберу пояс у Адесаньи в следующем бою

Топовый боец среднего дивизиона UFC считает , что сумеет одолеть действующего чемпиона их категориив третьем очном поединке.

«Гарантирую, что отберу у Адесаньи пояс в следующем бою. Сколько времени понадобилось Исраэлю, чтобы пройти Перейру? Целых 4 поединка. Я прикончу Адесанью в третьем бою»

Первый поединок Уиттакера и Адесаньи состоялся в октябре 2019-го. Тогда Роберт проиграл нокаутом во втором раунде. Их реванш случился в феврале 2022-го. Тот бой продлился все 25 минут, но судьи отдали Исраэлю победу единогласным решением.

На данный момент Уиттакер занимает вторую строчку в рейтинге средневесов. На его счету 24 победы и 6 поражений в профессиональной карьере.