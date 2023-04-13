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    Нейт Диас и Джейк Пол проведут бой по правилам бокса 5 августа

    Бокс/ММА Бокс ММА UFC
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Нейт Диас проведет свой следующий поединок против американского блогера Джейка Пола по правилам бокса.

    Нейт Диас
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    Нейт Диас

    Как сообщают представители спонсоров грядущего поединка (Most Valuable Promotions и Real Fight Inc), их встреча состоится 5 августа текущего года. Бой будет проходить в формате восьми раундов.

    В своем предыдущем поединке Пол проиграл Томми Фьюри раздельным решением судей. Для Джейка то был дебют в профессиональном боксе.

    Диас в последний раз выступал на турнире UFC 279. Тогда Нейт удушающим приемом в четвертом раунде одолел Тони Фергюсона, после чего объявил о своем уходе из промоушена.

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