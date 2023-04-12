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    Хорхе Масвидаль хочет перейти в бокс

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль сообщил, что хочет попробовать себя в профессиональном боксе.

    Хорхе Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль

    «Мне поступали предложения о продолжении карьеры в кулачных боях, но я отказался. Впрочем, готов рассмотреть вариант боксерских поединков. Мне всегда нравился этот вид спорт. Я хотел бы провести в боксе несколько боев»

    В своем последнем поединке Хорхе потерпел поражение единогласным решением судей от Гилберта Бернса. По окончании встречи Масвидаль объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА.

    Всего в активе американского бойца 42 поединка в смешанных единоборствах. У Хорхе 35 побед и 17 проигранных боев.

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