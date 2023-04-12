ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»
    Все новости спорта

    Даниэль Кормье: UFC должен устроить третий бой Адесаньи и Перейры

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-боец UFC, а ныне спортивный комментатор Даниэль Кормье считает, что промоушен обязан завершить трилогию в ММА между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

    Исраэль Адесанья и Алекс Перейра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исраэль Адесанья и Алекс Перейра

    «Сейчас у них в смешанных единоборствах счет 1-1. Алекс хорошо показал себя в последнем бою. Так почему бы не организовать ему еще одну встречу с Исраэлем? UFC должен устроить третий бой между ними»

    На прошедшем турнире UFC 287 Исраэль Адесанья во втором раунде нокаутировал Алекса Перейру, вернув себе титул чемпиона промоушена в средней весовой категории.

    Их первый бой в ММА состоялся в ноябре прошлого года. Тогда бразилец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, нанеся Исраэлю первое поражение в рамках среднего дивизиона UFC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • За кем останется итальянская дуэль в Лиге чемпионов?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • При домашней публике ЦСКА добьет разваленного соперника
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры