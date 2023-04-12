Даниэль Кормье: UFC должен устроить третий бой Адесаньи и Перейры

Экс-боец UFC, а ныне спортивный комментатор считает , что промоушен обязан завершить трилогию в ММА между

«Сейчас у них в смешанных единоборствах счет 1-1. Алекс хорошо показал себя в последнем бою. Так почему бы не организовать ему еще одну встречу с Исраэлем? UFC должен устроить третий бой между ними»

На прошедшем турнире UFC 287 Исраэль Адесанья во втором раунде нокаутировал Алекса Перейру, вернув себе титул чемпиона промоушена в средней весовой категории.

Их первый бой в ММА состоялся в ноябре прошлого года. Тогда бразилец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, нанеся Исраэлю первое поражение в рамках среднего дивизиона UFC.