Дастин Порье намерен летом провести реванш против Джастина Гейджи

Топовый легковес UFC американец сообщил , когда хочет провести ответный поединок против своего соотечественника

«Сейчас бой с Гейджи — это самый логичный вариант для меня. Скоро мы начнем переговоры о нашем поединке. Я бы хотел подраться с ним уже этим летом»

Напомним, что первый бой между Порье и Гейджи состоялся в апреле 2018-го. Тогда Дастин одержал победу нокаутом в четвертом раунде. На данный момент Порье занимает вторую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC.

В своем предыдущем поединке он одолел сабмишном Майкла Чендлера. Гейджи на UFC 286 победил судейским решением Рафаэля Физиева. Сейчас «Хайлайт» идет третьим в рейтинге легковесов.