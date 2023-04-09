Усик: Фьюри пытался играть со мной, но я сказал ему до свидания

Украинский профессиональный боксер-тяжеловес прокомментировал ситуацию с отменой поединка против

«Во время переговоров Фьюри постоянно гнул свою линию. Он пытался играть с мной, но я сказал ему до свидания. Честно, я даже рад, что бой не состоялся. Наконец-то мне удастся повидаться с семьей»

Предварительная дата поединка между Фьюри и Усиком была назначена на 29 апреля. На кону их встречи стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Напомним, что бой отменился ввиду финансовых разногласий. За поединок против Усика британец хотел получить очень большой гонорар в размере 100 млн. долларов.