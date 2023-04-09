Блахович хочет подраться с Адесаньей за пояс в среднем весе

Бывший обладатель пояса UFC в дивизионе до 93 кгв своих соцсетях вызвал на поединок чемпиона промоушена средней весовой категории

«Хочу поздравить Исраэля с тем, что он вернул себе титул и наконец-то выиграл у Перейры. Я предлагаю Адесанье провести матч-реванш. Исраэль, я хочу биться на твоей территории за титул»

Блахович и Адесанья встречались друг с другом в марте 2021-го в поединке за пояс в полутяжелом весе. Тот бой продлился все 5 раундов, а поляк одержал победу единогласным решением судей.

Ян нанес новозеландцу первое поражение в профессиональной карьере. До встречи с ним Исраэль шел на серии из 20-ти побед кряду в смешанных единоборствах.