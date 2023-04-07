Тим Цзю может подраться с Лиамом Смитом

Стало известно имя потенциального соперника для. Представители команды австралийского боксера российского происхождения сообщили о переговорах с

Британец является экс-чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBC Silver. Всего в активе Смита 33 победы, 3 поражения и одна ничья.

Накануне Цзю сообщил, что его поединок за звание абсолютного чемпиона против Джермелла Чарло откладывается на неопределенный срок ввиду травмы американца.

В своем предыдущем бою австралиец удосрочил Тони Харрисона в восьмом раунде. В той встрече Цзю завоевал титул временного чемпиона по линии WBO в первом среднем весе.