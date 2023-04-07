Стрикленд о Адесаньи: Он победит Перейру, если будет постоянно двигаться и танцевать

Топовый боец средней весовой категории UFCдал совет перед матч-реваншем против бразильца

«Исраэль должен постоянно двигаться и танцевать вокруг него. Если он будет больше перемещаться, то победит его. Иначе Перейра попадет по нему и вновь отправит в нокаут. Считаю, что Исраэля ждет очень непростой поединок»

Реванш в UFC между Адесаньей и Перейрой состоится 9 апреля. В предыдущей встрече, состоявшейся в ноябре прошлого года, Исраэль потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, Алекс сумел стать первым бойцом промоушена, который одолел новозеландца в рамках среднего дивизиона. Ранее Адесанья проигрывал только Яну Блаховичу в битве за пояс в полутяжелом весе.