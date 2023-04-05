Чейл Соннен посоветовал Фрэнсису Нганну вернуться в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе рассказал , что думает о бывшем обладателе пояса в тяжелом весе

«Нганну уже 36 лет. К тому же, он весь на травмах и такому бойцу точно никто не будет платить столь огромные деньги. Думаю, что ему нужно поговорить с Даной Уайтом о своем возвращении в UFC. Фрэнсис должен осознать, что те гонорары, которые он хочет ему нигде не дадут»

Напомним, что в январе текущего года Нганну заявил о своем уходе из UFC. Причиной тому стало недовольство о гонорарах за его поединки.

За все годы выступлений в сильнейшей лиге мира Фрэнсис получил примерно 3,3 млн. долларов. За последний поединок против Сирила Гана промоушен заплатил камерунцу за победу около 600 тысяч долларов.