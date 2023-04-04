Тим Цзю ищет другого соперника на замену Джермеллу Чарло

Австралийский профессиональный боксер российского происхождения раскритиковал действующего абсолютного чемпиона в первом среднем весе

«Я не понимаю, сколько еще можно оттягивать наш поединок. Мы должны были драться с Джермеллом в январе. Чарло понимает, что в бою со мной ему не будет легко. Наверное, поэтому он переносит сроки поединка, чтобы лучше подготовиться. Но я теперь вынужден искать нового соперника. Готов биться с любым, кто бросит мне вызов»

В своем последнем поединке Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде. Таким образом, Тим завоевал титул временного чемпиона по версии WBO в первом среднем весе.

Всего в активе австралийца 22 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге. В 16-ти своих поединках Тим Цзю побеждал досрочно.