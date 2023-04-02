Кори Сэндхаген: Как боец, Двалишвили гораздо сильнее О’Мэлли

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC рассказал , почему захотел подраться с, а не

«Меня деньги сейчас не так сильно интересуют. Поэтому поединок с О’Мэлли мне не нужен. Мераб, как боец, гораздо сильнее него. Поэтому я хочу драться именно с ним. Шон тоже неплох, но уровня Двалишвили не дотягивает»

На данный момент Кори занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем последнем поединке американец раздельным решением судей одолел Марлона Веру.

Сэндхаген является бывшим претендентом на титул временного чемпиона в дивизионе до 61 кг. Всего в активе американца 16 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.