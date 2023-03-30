Гейджи рассказал, с кем хочет провести следующий бой

Бывший претендент на титул в легком дивизионе UFC рассказал , с кем хочет провести свой следующий поединок.

«Пока что я не веду никаких переговоров. Но если говорить о следующем поединке, то вижу тут 2 варианта. Первый из них — реванш против Дастина Порье. Второй — бой с победителем пары Дариуш-Оливейра»

Напомним, что в своем последнем поединке на UFC 286 Джастин Гейджи большинством судейских решений одолел азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

На данный момент «Хайлайт» занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона. Всего на его счету 24 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах.