Бивол и «Канело» могут провести ответный поединок в сентябре

Известный британский промоутер рассказал , когда может состояться ответный поединокпротив

«Скоро Сауль должен будет подраться с Джоном Райдером. Далее многие ожидали увидеть его бой с Бенавидесом, но сам Альварес намерен взять у Бивола реванш. Их ответный поединок мы планируем организовать в сентябре»

Напомним, что первый бой с участием «Канело» и Бивола проходил в мае предыдущего года в рамках полутяжелого дивизиона. Та встреча продлилась все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал россиянин.

В своем следующем поединке мексиканцу предстоит встретиться с Джоном Райдером во втором среднем весе. Бой состоится 6 мая в Мексике, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.