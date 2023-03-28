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    Бивол и «Канело» могут провести ответный поединок в сентябре

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    Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда может состояться ответный поединок Сауля Альвареса против Дмитрия Бивола.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Скоро Сауль должен будет подраться с Джоном Райдером. Далее многие ожидали увидеть его бой с Бенавидесом, но сам Альварес намерен взять у Бивола реванш. Их ответный поединок мы планируем организовать в сентябре»

    Напомним, что первый бой с участием «Канело» и Бивола проходил в мае предыдущего года в рамках полутяжелого дивизиона. Та встреча продлилась все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал россиянин.

    В своем следующем поединке мексиканцу предстоит встретиться с Джоном Райдером во втором среднем весе. Бой состоится 6 мая в Мексике, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

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