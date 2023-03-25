Чимаев считает Перейру фаворитом в реванше с Адесаньей в UFC

Топовый боец полусреднего дивизиона UFC рассказал , кого считает фаворитом в предстоящем титульном поединке в среднем весе с участием

«Думаю, что Исраэль и в этот раз не сможет победить его. У Адесаньи просто ужасный уровень борьбы. Если Перейра улучшит защиту от тейкдаунов, то он безоговорочный фаворит»

Первый бой Перейры и Адесаньи в ММА состоялся на турнире UFC 281. Тогда бразилец нокаутировал Исраэля в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем дивизионе.

Также Перейра и Адесанья ранее дважды встречались друг с другом в рамках турниров по кикбоксингу. Тогда в обоих поединках выиграл бразилец.