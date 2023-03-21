Эдвардс обошел Усмана в рейтинге Р4Р

После прошедшего турнира UFC 286 в Великобритании в рейтинге промоушена вне зависимости весовых категорий произошли очередные изменения.

Леон Эдвардс, благодаря победе над Камару Усманом в титульном поединке за пояс чемпиона в полусреднем весе, поднялся в списке Р4Р на четвертую строчку.

«Нигерийский кошмар» из-за проигрыша потерял сразу 3 позиции. Теперь Усман занимает в рейтинге вне зависимости от весовых категорий восьмое место.

Лидером Р4Р на данный момент является обладатель пояса в тяжелом дивизионе Джон Джонс. Вторым идет чемпион полулегкого веса Александр Волкановски. Третье место принадлежит обладателю титула в дивизионе до 70,3 кг Исламу Махачеву.