WBA назначила 1 апреля крайним сроком окончания переговоров о бое Усик-Фьюри

Президент WBAв своих соцсетях рассказал о крайних сроках окончания переговоров об очном поединке между

«1 апреля — это последний день заключения контракта на поединок Усика и Фьюри. Если они не сумеют договориться, то Александр начнет вести переговоры о встрече против Дюбуа»

В марте 2023-го Фьюри и Усик трижды согласовывали разделение гонораров за очный поединок. Бойцы пришли к соглашению, что 70% от общего дохода получит британец.

Предварительная дата поединка между Фьюри и Усиком была назначена на 29 апреля. Напомним, что на кону данной встречи стоит звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.