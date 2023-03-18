Дана Уайт: Чимаев проведет следующий бой в среднем весе с бойцом из топ-3

, являющийся президентом UFC, сообщил , что шведский боецпроведет свой следующий поединок в весовой категории до 83,9 кг.

«Хамзат поднимается в средний вес. Однозначно он проведет свой следующий поединок с соперником из топ-3 весовой до 83,9 кг. Чимаев заслуживает громкого боя с сильным оппонентом»

В последнем своем поединке Хамзат в первом раунде одолел сабмишном Кевина Холэнда в рамках промежуточной весовой категории. Всего в активе шведа 12 побед и ни одного поражения в карьере.

Сейчас Чимаев занимает третью строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В весовой категории до 83,9 кг в топ-3 входят Джаред Каннонир, Роберт Уиттакер и Исраэль Адесанья.