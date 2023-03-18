«Канело» хочет провести реванш с Биволом в полутяжелом весе

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем веседал комментарий по поводу потенциального реванша с россиянином

«Все знают, что моя цель — это устроить реванш с Биволом. Я проведу поединок с Райдером и буду готовиться ко второй встрече с Дмитрием. Готов подраться с ним в полутяжелом весе. Я должен сделать это на его территории»

«Канело» проведет свой следующий поединок в рамках защиты всех поясов во втором среднем весе против Джона Райдера 6 мая в Мексике.

Альварес и Бивол проводили первый очный бой весной прошлого года в весе до 79,4 кг. Тогда их встреча продлилась все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал россиянин.