Шон О’Мэлли рассказал, когда подерется за титул в легчайшем весе

Топовый боец легчайшей весовой категории UFCв своих соцсетях рассказал, когда подерется за чемпионский пояс.

«Однозначно я подерусь за титул в этом году. С большей долей вероятности, мой поединок за пояс будет в июле. Я выйду в октагон с победителем пары между Стерлингом и Сехудо»

На данный момент «тощий нокаутер» располагается на второй строчке в рейтинге дивизиона до 61 кг. В своем предыдущем поединке Шон раздельным решением судей одолел Петра Яна.

Чемпионом организации в легчайшем весе сейчас является Алджамейн Стерлинг. В мае на турнире UFC 288 он проведет свою третью защиту титула против Генри Сехудо.