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    Шон О’Мэлли рассказал, когда подерется за титул в легчайшем весе

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый боец легчайшей весовой категории UFC Шон О’Мэлли в своих соцсетях рассказал, когда подерется за чемпионский пояс.

    Шон О’Мэлли
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    Шон О’Мэлли

    «Однозначно я подерусь за титул в этом году. С большей долей вероятности, мой поединок за пояс будет в июле. Я выйду в октагон с победителем пары между Стерлингом и Сехудо»

    На данный момент «тощий нокаутер» располагается на второй строчке в рейтинге дивизиона до 61 кг. В своем предыдущем поединке Шон раздельным решением судей одолел Петра Яна.

    Чемпионом организации в легчайшем весе сейчас является Алджамейн Стерлинг. В мае на турнире UFC 288 он проведет свою третью защиту титула против Генри Сехудо.

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