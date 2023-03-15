Шон О’Мэлли: Ян никого не боится, он настоящий гангстер

Топовый боец легчайшей весовой категории UFCдал комментарий после пораженияв поединке против

«Он был очень зол, что проиграл мне. Ян хотел реабилитироваться и согласился драться с Мерабом. Петр никого не боится. Он настоящий гангстер»

В октябре прошлого года Шон О’Мэлли победил «Беспощадного» раздельным решением судей. Далее Петр Ян потерпел очередное поражение во встрече с Мерабом Двалишвили.

Сейчас россиянин идет на серии из трех проигранных поединков кряду. На данный момент Ян занимает четвертую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, О’Мэлли располагается на втором месте.