Экс-боец UFC Алистар Оверим получил дисквалификацию за употребление допинга

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категориибыл уличен в употреблении запрещенных препаратов.

Сообщается, что голландский спортсмен получил дисквалификацию сроком на 12 месяцев. После ухода из UFC в 2021-м Оверим подписал контракт с промоушеном по кикбоксингу GLORY.

Свой последний поединок голландец проводил против соотечественника Бадра Хари. В связи с дисквалификацией, Оверим должен вернуть часть гонорара за тот бой в виде компенсации.

Также Алистар был исключен из всех рейтингов GLORY. На данный момент бойцу 42 года. Всего в активе Оверима 47 побед и 19 поражений в смешанных единоборствах.