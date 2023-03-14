Артур Бетербиев: Мы уже ведем переговоры о бое с Биволом

Канадский боксер российского происхождения подтвердил информацию о переговорах соб организации очного поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

«Мы уже начали переговоры с командной Бивола о поединке. Меня спросили хочу ли я драться. Я ответил, что готов биться с ним. Сейчас мы подбираем удобную дату»

Дмитрий Бивол на данный момент является чемпионом мира по боксу в полутяжелом дивизионе по версии WBA Super. В своем предыдущем поединке россиянин одолел Хильберто Рамиреса единогласным решением.

Бетербиеву сейчас принадлежат все остальные чемпионские пояса в дивизионе до 79,4 кг. 28 января Артур техническим нокаутом победил Энтони Ярда.