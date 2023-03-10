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    Головкин отказался от звания чемпиона мира по боксу по версии WBA

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    Профессиональный боксер из Казахстана Геннадий Головкин решил снять с себя полномочия чемпиона мира в среднем весе по версии WBA.

    Геннадий Головкин
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    Геннадий Головкин

    Накануне Всемирная боксерская ассоциация обязала «GGG» провести защиту своего титула против Эрисланди Лары. Сообщалось, что переговоры об организации их поединка закончатся в середине марта.

    В последний раз Геннадий Головкин выходил на ринг 17 сентября 2022 года. Тогда казахстанец проиграл единогласным решением судей мексиканскому боксеру Саулю Альваресу.

    Всего в активе Головкина 45 поединков на профессиональном ринге. На счету «GGG» 42 победы, одна ничья и 2 проигранных боя.

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