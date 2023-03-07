Тони Харрисон: Тим Цзю гораздо слабее своего отца

Претендент на титул временного чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом среднем весес его отцом.

«Костя Цзю побеждал лучших в свое время. Он доказал всему миру, что является не просто хорошим боксером, а настоящим зверем. Костя был на 100 уровней выше, чем Тим»

Напомним, что титульный поединок с участием Тони Харрисона и Тима Цзю состоится 12 марта на турнире в Сиднее в Австралии. Американец подходит к данной встрече после победы над Серхио Гарсия.

Всего в активе Тони 29 побед, одна ничья и 3 поражения. Также Харрисон ранее отправлял в нокаут нынешнего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.