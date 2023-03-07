ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром
  • 12:50
    • Президент «Наполи» обвинил ФИФА в коррупции
    Все новости спорта

    Тони Харрисон: Тим Цзю гораздо слабее своего отца

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Претендент на титул временного чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом среднем весе Тони Харрисон сравнил Тима Цзю с его отцом.

    Костя Цзю
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Костя Цзю

    «Костя Цзю побеждал лучших в свое время. Он доказал всему миру, что является не просто хорошим боксером, а настоящим зверем. Костя был на 100 уровней выше, чем Тим»

    Напомним, что титульный поединок с участием Тони Харрисона и Тима Цзю состоится 12 марта на турнире в Сиднее в Австралии. Американец подходит к данной встрече после победы над Серхио Гарсия.

    Всего в активе Тони 29 побед, одна ничья и 3 поражения. Также Харрисон ранее отправлял в нокаут нынешнего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Орландо — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Детройт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры