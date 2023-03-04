ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 13:24
    • Промес выйдет в стартовом составе на матч «Спартак» — «Урал»
    Все новости спорта

    Фьюри считает Уайлдера самым опасным соперником в карьере

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF Тайсон Фьюри
    Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC, рассказал, кого считает самым опасным соперником в своей карьере.

    Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

    «Уайлдер — это самый опасный боксер. Когда дерешься против него, то можешь упасть в нокаут в любую секунду. До встречи со мной он зачистил весь наш дивизион»

    Фьюри и Уайлдер проводили 3 очных поединка. В первом из них была зафиксирована ничья, а в последующих двух Тайсон сумел досрочно выиграть у Деонтея.

    На данный момент британец еще никому не уступал на профессиональном ринге. Всего в активе Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» потеряет очки?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Зенит» устроит погром в матче с «Пари НН»
  • «Зенит» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс 4 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.64
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры