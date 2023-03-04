Фьюри считает Уайлдера самым опасным соперником в карьере

, являющийся чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC, рассказал , кого считает самым опасным соперником в своей карьере.

«Уайлдер — это самый опасный боксер. Когда дерешься против него, то можешь упасть в нокаут в любую секунду. До встречи со мной он зачистил весь наш дивизион»

Фьюри и Уайлдер проводили 3 очных поединка. В первом из них была зафиксирована ничья, а в последующих двух Тайсон сумел досрочно выиграть у Деонтея.

На данный момент британец еще никому не уступал на профессиональном ринге. Всего в активе Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в карьере.