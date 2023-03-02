Генри Сехудо: Стерлинг испугается меня и снимется с нашего боя

, являющийся экс-чемпионом в двух дивизионах UFC считает , чтооткажется драться с ним.

«Он не хочет терять свой титул. Я думаю, что Стерлинг испугается меня и снимется с нашего поединка. Так что советую О’Мэйли быть готовым. Возможно, я подерусь далее против него»

Предварительно поединок Сехудо и Стерлинга запланирован на UFC 288. На кону данного боя будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.

Сейчас пояс в весовой категории до 61 кг принадлежит Алджамейну Стерлингу. В своем предыдущем поединке он во втором раунде нокаутировал Ти Джея Диллашоу.