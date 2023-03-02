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    Генри Сехудо: Стерлинг испугается меня и снимется с нашего боя

    Бокс/ММА ММА UFC
    Генри Сехудо, являющийся экс-чемпионом в двух дивизионах UFC считает, что Алджамейн Стерлинг откажется драться с ним.

    Генри Сехудо
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    Генри Сехудо

    «Он не хочет терять свой титул. Я думаю, что Стерлинг испугается меня и снимется с нашего поединка. Так что советую О’Мэйли быть готовым. Возможно, я подерусь далее против него»

    Предварительно поединок Сехудо и Стерлинга запланирован на UFC 288. На кону данного боя будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.

    Сейчас пояс в весовой категории до 61 кг принадлежит Алджамейну Стерлингу. В своем предыдущем поединке он во втором раунде нокаутировал Ти Джея Диллашоу.

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