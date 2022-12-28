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    Волкановски: Люди надолго запомнят меня, так как я выиграю у Махачева и возьму второй пояс

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    Действующий чемпион UFC в весовой категории до 66 кг, а также лидер промоушена в Р4Р Александр Волкановски дал очередной комментарий в преддверии встречи с Исламом Махачевым.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Все постоянно говорят о великолепной борьбе дагестанцев. Поэтому у меня есть огромное желание доказать, что я стану тем, кто сумеет победить этот стиль. Я стану двойным чемпионом и одолею Ислама Махачева. Люди надолго запомнят меня»

    Австралийский боец на UFC 284 проведет свой первый бой в карьере в легком весе против Ислама Махачева. На кону в данной встрече будет стоять титул чемпиона в категории до 70,3 кг.

    Напомним, что ранее Волкановски еще ни разу не проигрывал в UFC. К данному поединку Александр подходит после победы над Максом Холлоуэем.

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