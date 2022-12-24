Царукян прошел Исмагулова и вновь включился в титульную гонку. Арман по-прежнему хочет взять реванш у Махачева

Арман считает себя главным конкурентом для Ислама Махачева

Бой с Исмагуловым проходил по наилучшему сценарию для Царукяна

Противостояние в легком весе на последнем турнире уходящего года в Лас-Вегасе между Дамиром Исмагуловым и Арманом Царукяном вызывало большой со стороны интерес публики, ведь оба бойца сейчас находятся в топ-15 рейтинга.

При этом соперники подходили к очному поединку чуть ли не в пиковой форме. Было очень интересно понаблюдать за тем, как сложится битва между представителями разного разного стиля. Арман на протяжении большей части своей карьеры полагается на свои борцовские навыки.

Дамир, напротив, является приверженцем рукопашного боя и предпочитает действовать в стойке. Впрочем, в преддверии подготовки к данному поединку Исмагулов также принимал участие и в турнирах по грэпплингу.

Однако, как показал сам поединок, его уровень борьбы оказался гораздо ниже, чем у соперника. Уже самых первых секунд Арман занял центра октагона и начал давить на Дамира. Царукян решил на второй минуте встречи пойти в партер и буквально первый тейкдаун закончился для него успехом.

Арман Царукян и Дамир Исмагулов globallookpress.com

Исмагулов сумел подняться на ноги, но сразу же был прижат к сетке. Арман действовал первым номером, нанося удары по голове и корпусу. Только ближе к концу отрезка Дамиру удалось разорвать дистанцию, однако времени для, того чтобы провести собственную атаку ему не хватило.

Второй раунд проходил по такому же сценарию, что и первый. Примерно минуту бойцы простояли в стоке, а далее от Царукяна вновь последовал перевод на канвас. Несколько раз в данном отрезке Исмагулов был на грани от поражения.

Оппонент регулярно забирал его спину, пытаясь провести удушающий прием. Дамир держался из последних сил и не позволил себя финишировать. Перед заключительным отрезком Исмагулов очень сильно устал и, казалось, что для собственного наступления энергии практически не осталось.

В начале третьего раунда Дамир попытался пойти вперед. Он планировал достать своего соперника правым боковым или левым джебом, но слишком часто промахивался. И вновь на второй минуте раунда Царукян удачно перевел соперника в партер и продолжил доминировать над ним.

Арман очень хотел финишировать Дамира, но тот все-таки сумел дожить до судейского решения. Абсолютно по делу рефери единогласно отдали победу Царукяну, после которой он публично заявил, что теперь его интересуют бои только с соперниками из первой пятерки.

Кто может стать следующим соперником Царукяна?

UFC Вегас 66: Арман Царукян — Слова после боя

В прошедшем бою Царукян показал очень хорошую форму, одолев того, кто ранее еще ни разу не проигрывал в UFC. Однако этот успех не позволит победителю подняться выше девятой строчки в рейтинге, потому как Исмагулов сам занимает только 12-ю позицию.

Скорее всего, Арман так и останется на своем месте, но при этом уже сейчас он требует от промоушена поединок с соперником из топ-5. Можно с уверенностью утверждать, что встречи с Оливейрой, Порье и Гейджи в ближайшее время Царукян точно не получит.

Чарльз решил взять небольшую паузу в карьере, Дастин является следующим претендентом на титул, а Джастин и вовсе игнорирует вызовы от всех бойцов из первой десятки.

Из числа топ-5 потенциальными кандидатами являются Дариуш и Чендлер. Бенеил, как боец, вообще не интересен UFC и поэтому промоушен кидает его на растерзание всем сильным соперникам.

Что касается Чендлера, то после проигрыша от Порье он максимально отдалил себя от титульника. Примечательно, что Майкл не победил в UFC еще ни одного бойца, который находится выше него в рейтинге.

В скором времени кредит доверия со стороны Даны Уайта к бывшему чемпиону Bellator закончится и его начнут ставить с теми, кто претендует на попадание в первую пятерку. Правда самому Чендлеру вряд ли будет интересен поединок с Царукяном, и уже сейчас он хочет подняться в полусредний вес, чтобы подраться с Макгрегором или Масвидалем.

Также UFC может предложить Арману поединок с бывшим чемпионом Рафаэлем Дос Аньосом, который сейчас занимает восьмую позицию. Руководство промоушена уже не верит в бразильца, списав его со счетов, и Дана Уайт вполне не прочь устроить ветерану очередной тяжелый бой.

Пожалуй, на данный момент это самые выгодные варианты развития событий для Армана. После победы над 12-м номером ему не дадут бой с чемпионом или с кем-либо из первой тройки, и тут Царукяну не помогут никакие разговоры о том, что он является главным конкурентом для Махачева.

Арман до сих пор не может забыть тот проигрыш от Ислама Махачева

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов globallookpress.com

Прошло почти 3,5 года с тех пор, как Царукян проиграл Махачеву в своем дебютном поединке в UFC, однако забыть то поражение и девятый номера рейтинга не может до сих пор.

Начинать свой путь в самом сильном промоушене мира с проигрыша — это, действительно, не очень приятно. Примечательно, что после той неудачи Царукян одержал 5 побед кряду.

Однако на под конец 2022 года Ислам уже чемпион, а Арман только девятый номер рейтинга. Такой расклад явно не устраивает Царукяна и он постоянно говорит о потенциальном реванше против действующего обладателя пояса.

Арман считает, что кроме него одолеть Махачева больше никто не сможет. Возможно, в стойке Царукян способен оказать бойцу из команды Хабиба Нурмагомедова довольно серьезное сопротивление.

Однако в партере, даже несмотря на последнюю убедительную победу, Арман Исламу не конкурент. Махачев отлично контролирует своих соперников, находясь в выгодной позиции и при этом ему достаточно одного шанса, чтобы провести сабмишн.

В последнем поединке у Царукяна было не менее пяти возможностей финишировать Исмагулова, но ни одной из них он не воспользовался. Арман постепенно прогрессирует, но пока что все еще не дотягивает до уровня чемпиона. Да и сам промоушен не горит желанием организовывать ему с Махачевым матч-реванш.