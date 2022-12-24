Сехудо: Уиттакер может стать чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе

Бывший обладатель чемпионских поясов в легчайшем и наилегчайшем дивизионах UFCиз среднего веса подняться в полутяжелый.

«Почему бы Роберту не попробовать себя в полутяжелом весе? Сейчас у него нет соперника в среднем весе, и он вполне может подраться с самым огромным полутяжем. Если победит, то ему откроется дорога к титулу. Уиттакер вполне может стать чемпионом и в полутяжелом дивизионе»

На турнире UFC 284 Роберт должен был встретиться с бывшим претендентом на титул Пауло Костой, но тот отказался от поединка.

На данный момент Уиттакер занимает вторую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. Всего в активе Роберта 23 победы и 6 поражений в профессиональной карьере.