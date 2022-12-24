Иржи Прохазка: Джамал Хилл не заслуживает титульного поединка

Недавний чемпион полутяжелой весовой категории UFC рассказал , что думает о выборев качестве претендента на титульный поединок.

«Хилл не заслуживает титульного поединка. Но я с интересом буду наблюдать за тем, как сложится его бой против Тейшейры. В Бразилии при поддержке родных болельщиков Гловер вновь может вернуть себе пояс»

Иржи Прохазка на UFC 282 должен был драться за титул с Гловером Тейшейрой, но не смог принять участие в бою из-за травмы плеча и снял с себя полномочия чемпиона.

Вместо них за пояс сразились Магомед Анкалаев и Ян Блахович, чей поединок закончился вничью. Теперь UFC выдвинул в качестве кандидатов на титул седьмого номера рейтинга Джамала Хилла и бывшего чемпиона Гловера Тейшейру.